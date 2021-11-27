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У Карпатах випав сніг та здійнявся сильний вітер: рятувальники показали відео

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У Карпатах випав сніг та здійнявся сильний вітер: рятувальники показали відео

facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Рятувальники попередили туристів про негоду.

У Карпатах у суботу, 27 листопада, вирує негода. Там випав сніг та дує сильний вітер

Про це повідомили в ДСНС у Закарпатській області. 

"Зібрались у Карпати? Там зараз не солодко. У гірському "меню": сильний вітер 25-30 м/с, туман та мокрий сніг", - попередили рятувальники. 

Чорногірський гірський пошуково-рятувальник пост повідомив, що на г. Піп Іван Чорногірський обмежена видимість . Вітер південно-західній 15-17 м/с

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