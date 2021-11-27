У Карпатах випав сніг та здійнявся сильний вітер: рятувальники показали відео

Рятувальники попередили туристів про негоду.
У Карпатах у суботу, 27 листопада, вирує негода. Там випав сніг та дує сильний вітер.
Про це повідомили в ДСНС у Закарпатській області.
"Зібрались у Карпати? Там зараз не солодко. У гірському "меню": сильний вітер 25-30 м/с, туман та мокрий сніг", - попередили рятувальники.
Чорногірський гірський пошуково-рятувальник пост повідомив, що на г. Піп Іван Чорногірський обмежена видимість . Вітер південно-західній 15-17 м/с
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