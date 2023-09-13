У Карпатах виявили залишки німецького бомбардувальника, який розбився 1944 року – фото

В Івано-Франківській області, у Карпатах, дослідники з громадської організації "Пошук літаків Другої світової війни" знайшли уламки німецького бомбардувальника Heinkel He 111, який зазнав аварії за нез’ясованих обставин у горах 1944 року.

Про це дослідники з ГО розповіли АрміяInform.

Літак Heinkel He 111 здійснював політ за маршрутом із Польщі в Україну і зник у липні 1944 року. Дослідникам також вдалося встановили особи екіпажу німецького літака.

"Коли ми їхали на Франківщину, достеменно про цей літак нічого не було відомо – лише легенда з оповідок місцевих мешканців, які щось чули від старожилів", - розповів один із засновників ГО "Пошук літаків ДСВ в Україні" Андрій Кір’янов.

Уламки бомбардувальника Heinkel He 111

За місцевою легендою, коли бомбардувальника Heinkel He 111 пролітав над гуцульським селом, з нього скидали каністри з бензином.

"Була команда спалити село. Усі люди повтікали та сховалися. Але потім літак збили з рушниць, і він впав, зачепивши дерева. Все в лісі горіло три дні, ніхто не міг підійти близько до місця. Від пілотів нічого не лишилося, згоріло все. Багато каністр та бачків люди визбирали в селі та поряд і залишили собі… Німців у селі вже не було – тому люди після пожежі йшли на місце та збирали блєхі для господарства. По лісі було розкидано багато документів з літака…", - розповідали подробиці старожили.

Уламки бомбардувальника Heinkel He 111

Дослідники все ж змогли встановити місце падіння німецького літака – в яру за селом, де місцевість – важкодоступна.

Сигналів у металошукачів спочатку було небагато, але ставало дедалі більше. І раптом хлопці знайшли особистий жетон пілота.

Особистий жетон пілота німецького бомбардувальника.

"Отже, визначити екіпаж було лише питанням часу та техніки" - сказав Андрій Кір’янов.

Окрім жетона, на місці авіатрощі пошуковці знайшли велику кількість деталей і уламків літака, гільзи калібрів 7,92 та 12,7 мм, шматки плавленого алюмінію, частини обшивки літака, моторні деталі, елементи конструкції, скління кабіни, залишки іншого обладнання.

За ними відразу ж визначили встановили тип літака – німецький бомбардувальник Heinkel He 111.

Також встановили екіпаж літака, він складався з п'яти осіб, і визначили траєкторію його падіння літака – він десь врізався зверху гори і падав по схилу донизу.

Екіпаж німецького бомбардувальника

За знайденими жетоном та уламками літака пошуковці встановили, що це – літак із бортовим номером 700723, що здійснював політ за маршрутом Мелець (Польща) – Ожидів (Україна). Літак зник 19 липня 1944 року. Так само зниклими безвісти досі вважаються п’ятеро членів його екіпажу, оберфельдфебель Фрідріх Лоренцен, оберєфрейтор Теодор Грубер, оберєфрейтор Альфред Руддігкейт, оберєфрейтор Вільгельм Скотті та єфрейтор Франц-Йозеф Шутц.

Уламки бомбардувальника Heinkel He 111

Уламки бомбардувальника Heinkel He 111

Курс бомбардувальника Heinkel He 111

"У районі Львова літак змінив курс і повертався на територію Польщі, але ншим маршрутом – південніше на 120 кілометрів та через гори. Можливо, зрозумівши, що територія призначення вже була під радянською армією і лінія фронту змістилася на захід. Тому безпечніше було повертатися якнайдалі від можливих атак та лінії фронту. І вже тут літак зачепив верхівки дерев на висоті понад 950 метрів і впав. Можливо, був збитий", - розповіли пошуковці.

На місці падіння літака – на великому камені, встановили табличку з прізвищами пілотів та датою їхньої загибелі.

Табличка з прізвищами німецьких пілотів

Нагадаємо, у липні 2023 року на Київщині виявили британські літаки Hurricane часів Другої світової війни (фото).

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