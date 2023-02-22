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У Карпатах вщух п'ятиденний шторм: неймовірні фото з гори Піп Іван

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Карпатах вщух п'ятиденний шторм: неймовірні фото з гори Піп Іван

Фото: Vasyl Fitsak

Вершина гори Піп Іван Чорногірський вкрита снігом.

У середу, 22 лютого, в українських Карпатах покращилася погода - вщух 5-денний шторм. Але на горі Піп Іван обмежена видимість, а також мороз.

Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Зранку, станом на 07:50, на високогір'ї трохи вітряно та хмарно.

"На горі Піп Іван Чорногірський хмарно. Видимість обмежена, вітер південно-західний 5-6 м/с. Температура повітря -8°С", - йдеться у повідомленні.

© facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
Фото: facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Гірський рятувальник Василь Фіцак оприлюднив світлини зимових Карпат з гори Піп Івана після п’ятиденного шторму.

До слова, на горі Піп Іван Чорногірський була сильна хуртовина. Там намело майже два метри снігу.

Нагадаємо, синоптики повідомлли, що 22 лютого в Україні стане трошки похолодніше. Також будуть невеликий сніг і дощ. Зокрема, на високогір'ї східної частини Закарпаття та Прикарпаття утримується значна сніголавинна небезпека.

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Дата публікації
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