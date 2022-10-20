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У Карпатах зафіксували 8 градусів морозу: атмосферне фото з гори Піп Іван

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У Карпатах зафіксували 8 градусів морозу: атмосферне фото з гори Піп Іван

фото / Василь Фіцак, Facebook

На вершині гори - ясно

У Карпатах, на горі Піп Іван Чорногірський, 20 вересня температура повітря опустилася нижче нуля.

Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

На горі Піп Іван температура повітря становить -8°С. На вершині - ясно. Швидкість південного вітру - 4-5 м/с.

До слова, у вересні на горі випав перший сніг, а температуро опустилася до мінусової Щобільше - було зафіксовано снігові зсуви на північно-східних схилах.

© facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
Фото: facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Як повідомлялося, керівниця відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух повідомила, що зима цього року в Україні очікується теплою.

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Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
1426
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