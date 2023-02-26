У Карпатах зійшла лавина з однієї з найвищих вершин: опубліковано приголомшливі фото

Любителів зимового пішого туризму просять утриматися від походів у високі гори на Івано-Франківщині.

У Карпатах зі схилу однієї із найвищих вершин хребта Чорногора гори Піп Іван Чорногірський (2020,5 м) зійшла лавина. Туристів просять найближчим часом не виходити у високогір’я.

Про це повідомили в головному управлінні ДСНС в Івано-Франківській області.

Сходження невеликої лавини на північному схилі гори Піп Іван Чорногірський в напрямку полонини Шешорська зафіксували гірські рятувальники Явірницького пошуково-рятувального відділення.

Гірський рятувальник Василь Фіцак опублікував фото, на яких видно “ніс” лавини та небезпечні “карнизи”, які утворилися після її сходження. Він зауважив, що снігу на схилах залишилося ще досить багато, тому варто уникати пересування у цій небезпечній місцевості.

В обласному ДСНС нагадали, що на Івано-Франківщині діє штормове попередження.

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“У зв’язку iз хуртовиною та снiгопадами 26-27 лютого у високогір’ї Iвано-Франкiвської області утримується значна сніголавинна небезпека (3 рiвень)”, - повідомили рятувальники.

Нагадаємо, раніше у Закарпатській області через лавину посипалася гора, внаслідок чого каміння пошкодило житлові будинки.

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