У Карпатах зник безвісти французький мандрівник: фото

Француз планував здійснити одиночний перехід через зимові Карпати і перестав виходити на зв'язок.

На території Карпатського національного природного парку минулого тижня пропав безвісти 28-річний французький мандрівник Шарль Мінарт.

Про це повідомив його товариш у соцмережі, опублікувавши офіційне повідомлення про зниклого чоловіка.

До України француз прибув ще 2 січня з території Румунії. В його планах був зимовий перехід через Карпати з поверненням до румунського міста Клуж 7 січня, щоб звідти літаком повернутися до Франції.

За словами товариша зниклого мандрівника, востаннє Шарля бачили в ніч проти 3 січня в маленькому готелі в присілку Ворохти Завоєли, що біля підніжжя Говерли. Тут він переночував, а вранці пішов через парк у напрямку Сигіту-Мармароського.

“Його батьки зв'язалися з французькою владою та місцевою владою, але ми також намагаємося допомогти, звертаючись за допомогою до людей, які живуть у цьому регіоні. Шарль - досвідчений мандрівник-одинак, добре підготовлений до такої подорожі, але тиждень без новин дуже турбує”, - написав у повідомленні товариш зниклого безвісти чоловіка.

Повідомлення про розшук зниклого французького мандрівника

Під час подорожі Карпатами мандрівник, який уже бував в одиночних походах на Кавказі та в Пакистані, планував відвідати села Яблуницю, Ясіня та Чорну Тису.

Досі на зв'язок він не виходив.

Нагадаємо, у Карпатах у ніч проти 25 грудня заблукав турист з Хмельницької області. Чоловіка рятували надзвичайники.

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