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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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49
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У Карпатах 9 травня випав сніг: з’явилося відео

Туристи мають змогу побачити Карпати у незвичному весняно-зимовому образі.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Сніг у Карпатах 9 травня

Сніг у Карпатах 9 травня / © скриншот з відео

Несподіваний снігопад накрив Карпати 9 травня. Зокрема, білий покрив зафіксовано в Яремче, Микуличині та на курорті Буковель.

Попри весняну пору, температура в гірських районах різко знизилася, що й спричинило опади у вигляді снігу, пише Правда.

Синоптики пояснюють це вторгненням холодного атмосферного фронту, що приніс похолодання на захід України.

Тим часом туристи мають змогу побачити Карпати у незвичному весняно-зимовому образі.

Раніше метеоролог попередив, що вже влітку в Україні очікуються торнадо та смерчі. Більше про це читайте у новині.

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Дата публікації
Кількість переглядів
49
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