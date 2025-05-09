У Карпатах 9 травня випав сніг: з’явилося відео

Сніг у Карпатах 9 травня / © скриншот з відео

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Несподіваний снігопад накрив Карпати 9 травня. Зокрема, білий покрив зафіксовано в Яремче, Микуличині та на курорті Буковель.

Попри весняну пору, температура в гірських районах різко знизилася, що й спричинило опади у вигляді снігу, пише Правда .

Синоптики пояснюють це вторгненням холодного атмосферного фронту, що приніс похолодання на захід України.

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Тим часом туристи мають змогу побачити Карпати у незвичному весняно-зимовому образі.

Дата публікації 11:21, 09.05.25 Кількість переглядів 4 У Карпатах 9 травня випав сніг

Раніше метеоролог попередив, що вже влітку в Україні очікуються торнадо та смерчі. Більше про це читайте у новині.