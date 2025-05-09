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У Карпатах 9 травня випав сніг: з’явилося відео
Туристи мають змогу побачити Карпати у незвичному весняно-зимовому образі.
Несподіваний снігопад накрив Карпати 9 травня. Зокрема, білий покрив зафіксовано в Яремче, Микуличині та на курорті Буковель.
Попри весняну пору, температура в гірських районах різко знизилася, що й спричинило опади у вигляді снігу, пише Правда.
Синоптики пояснюють це вторгненням холодного атмосферного фронту, що приніс похолодання на захід України.
Тим часом туристи мають змогу побачити Карпати у незвичному весняно-зимовому образі.
Раніше метеоролог попередив, що вже влітку в Україні очікуються торнадо та смерчі. Більше про це читайте у новині.