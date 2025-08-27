У Карпатах біля кордону з Румунією виявили рештки двох людей: чи були вони ухилянтами

Рештки загиблого ухилянта / © Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

У Карпатах, поблизу українсько-румунської ділянки кордону, виявили рештки двох людей.

Про це передає Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

В районі гори Фрасин прикордонник наряд натрапив на фрагменти людського скелета, який, ймовірно, через диких тварин, був пошкоджений та неповний. Причину загибелі встановлюватимуть експерти. Про виявлення решток людини прикордонники поінформували співробітників поліції.

Поряд з людськими кістками прикордонний наряд знайшов фрагменти одягу, документи, камуфльований рюкзак та сумку.

Документи належали 36-річному уродженцю Луганської області, якого прикордонники затримували у листопаді 2023 року. Тоді за спробу незаконно потрапити в Румунію Хустський районний суд присудив йому штраф.

Крім цього, днями людський скелет виявили в горах також прикордонники відділу «Шибени» (Івано-Франківська область). Жодних документів, які б дозволили ідентифікувати цю особу, не було.

Раніше повідомлялося, що у Карпатах помер 26-річний турист з Бахмута.