- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 177
- Час на прочитання
- 1 хв
У Карпатах намело метр снігу: рятувальники попередили про небезпеку (фото)
Холод, мінусова температура і майже метр снігу в Карпатах — така погода зараз на високогір’ї.
У Карпатах випало багато снігу і подекуди перемети сягають до 1 м. Рятувальники наголосили на погіршенні погодних умов.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці Гірських рятувальників Прикарпаття.
Станом на ранок 10 квітня на горі Піп Іван хмарно, є туман, тож видимість мінімальна. Вітер західний, північно-західній 10-12 м/с, температура повітря становить -10 градусів, падає сніг.
Протягом доби випало близько 20 см снігу, перемети місцями сягають до 1 м.
До слова, у Львові та області оголошено червоний рівень небезпеки через різке похолодання. В нічні та ранкові години 9-11 квітня в області температура впаде до -10 градусів.