У Карпатах намело метр снігу: рятувальники попередили про небезпеку (фото)

Сніг у Карпатах на горі Піп Іван / © Гірські рятувальники Прикарпаття

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У Карпатах випало багато снігу і подекуди перемети сягають до 1 м. Рятувальники наголосили на погіршенні погодних умов.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Гірських рятувальників Прикарпаття.

Станом на ранок 10 квітня на горі Піп Іван хмарно, є туман, тож видимість мінімальна. Вітер західний, північно-західній 10-12 м/с, температура повітря становить -10 градусів, падає сніг.

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Протягом доби випало близько 20 см снігу, перемети місцями сягають до 1 м.

До слова, у Львові та області оголошено червоний рівень небезпеки через різке похолодання. В нічні та ранкові години 9-11 квітня в області температура впаде до -10 градусів.