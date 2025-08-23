У Карпатах помер 26-річний турист з Бахмута: що сталося

На Закарпатті у горах помер чоловік / © ДСНС

Реклама

У Закарпаській області в горах помер 26-річний чоловік.

Про це передає ДСНС в Закарпатській області.

Рятувальники отримали повідомлення про те, що під час туристичного маршруту 26-річний житель м. Бахмут, отримав травми та потребує допомоги в гірський місцевості неподалік села Круглий на Рахівщині.

Реклама

На пошуково-рятувальні роботи вирушили гірські рятувальники із сіл Кваси та Видричка.

Повідомлення про те, що чоловік потребує допомоги у горах надіслав його батько, який розповів про погане самопочуття сина та передав його координати. Фахівці прибули на зазначене місце, проте знайшли тільки його особисті речі та телефон. Вони оглянули місцевість та виявили чоловіка за кілька метрів в урвищі в тяжкому стані.

Рятувальники витягнули його звідти, надали домедичну допомогу та транспортували до авто. Під час транспортування в нього відбулась зупинка дихання. Рятувальники проводили реанімаційні заходи, але попри усі старання чоловік помер.

Працівники ДСНС доставили його тіло до м. Тячів та передали правоохоронцям.

Реклама

Раніше повідомлялося, що на горі Піп Іван виявили тіло чоловіка.