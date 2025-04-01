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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Карпатах помітили "єдинорога": науковці пояснили, звідки він взявся

Така природна аномалія трапляється рідко.

Автор публікації
Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Рідкісна козуля з одним рогом, яку помітили в національному парку “Бойківщина”, отримала назву “карпатський єдиноріг”

Рідкісна козуля з одним рогом, яку помітили в національному парку “Бойківщина”, отримала назву “карпатський єдиноріг”.

У національному природному парку “Бойківщина”, що розташований у Львівській області та частково на Закарпатті, помітили незвичайну козулю. Через природну аномалію вона має лише один ріг, що й принесло їй назву “карпатський єдиноріг”.

Фото опублікували у соцмережах національного парку та Державного агентства лісових ресурсів.

“Серед ялицево-букових лісів з’явився справжній міфічний звір – карпатський єдиноріг. Цей рідкісний представник дикої природи, що є національним символом Шотландії та прикрашає герб Великої Британії, тепер оселився і в Карпатах!” – повідомили у нацпарку.

Фахівці пояснили, що в природі іноді трапляються козулі з одним рогом. Це може бути викликано неправильним розвитком або травмою, наприклад, під час сутички з іншими тваринами.

“Але ж хіба це привід не вірити у дива? Лісові мешканці нагадують нам, що природа здатна творити справжні чудеса навіть у найзвичайніших, на перший погляд, істотах”, – додали у Держагентстві лісових ресурсів.

/ © фото з соцмереж

© фото з соцмереж

Нагадаємо, у Чорнобильському заповіднику помітили непроханого хижака. Під час обстеження території фахівці помітили американську норку (візона річкового), яка є інвазивним видом для природи України.

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