У Карпатах сховалося загадкове озеро: чому його називають Мертвим

Журавлине озеро

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Журавлине озеро розташоване в заповіднику «Сколівські Бескиди» біля водоспаду Кам’янка, високо в горах. Люди частіше звуть його Мертвим або Чорним через темну воду та давню думку, що там ніхто не живе.

Про це повідомляє Конкурент.

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Насправді назва «Мертве» оманлива, адже риба тут справді не водиться через особливості води та сірководень, але екосистема водойми цілком жива.

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У намулі мешкають дрібні рачки, у воді розвиваються личинки бабок, а біля затонулого дерева трапляються тритони. А ефект чорного дзеркала виникає через заболочену місцевість, торф та органічні рештки, шар яких місцями перевищує два метри.

Водойма має й інші унікальні риси. Наприклад, по її поверхні дрейфує плавучий острів із коріння та гілок. Однак ходити біля берега небезпечно через хитку трясовину, тому наступати на мох категорично заборонено.

Також на місцевому болоті росте рідкісна хижа рослина — росичка круглолиста, яка харчується комахами, та болотна журавлина. Саме від цієї рослини озеро й отримало свою офіційну назву, а не від птахів.

Мертве озеро / © vidviday.ua

Місцеві легенди про «озеро без дна» науковці спростовують. Вони пояснюють усяку «містику» звичайними природними процесами торфовища. Дістатися до Журавлиного можна туристичною стежкою від водоспаду Кам’янка.

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Нагадаємо, подружжя із Молдови Марія та Саша відвідало Україну, зокрема Карпати, і вони було вражене поїздкою. Їм неймовірно сподобалися карпатські села, де розкинулися безлюдні гори.

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