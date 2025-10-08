ТСН у соціальних мережах

215
1 хв

У Карпатах справжня зима: у горах тримається мороз і сніг (фото, відео)

У горах значно погіршилася погода.

Олена Капнік
Піп Іван.

Піп Іван. / © facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

У середу, 8 жовтня, в Карпатах вирує зима. На горі Піп Іван лежить сніг. Температура повітря становить -3°С.

Про це повідомили у ДСНС та Гірські рятувальники Прикарпаття.

“Погода у горах не тішить На горі Піп Іван сніг. Хмарно, обмежена видимість”, - наголосили рятувальники.

Вони застерігають застерігають туристів: через ускладнення погодних умов просять не виходити на високогір’я.

На горі Піп Іван сніг 8 жовтня. / © ДСНС

На горі Піп Іван сніг 8 жовтня. / © ДСНС

Працівник обсерваторії на горі Піп Іван від Карпатського національного університету Василь Фіцак поділився відео, яке він зафільмував на горі. З його слів, там утворилися екстремальні умови. Зокрема, пориви вітру сягають 24 м/с.

“На горі Поп Іван штормить від учора. Цілу ніч сильний вітер, який не стихає. За мінусової температури і обмеженій видимості - це екстремальні умови”, - йдеться у його повідомленні.

215
