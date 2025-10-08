- Дата публікації
У Карпатах справжня зима: у горах тримається мороз і сніг (фото, відео)
У горах значно погіршилася погода.
У середу, 8 жовтня, в Карпатах вирує зима. На горі Піп Іван лежить сніг. Температура повітря становить -3°С.
Про це повідомили у ДСНС та Гірські рятувальники Прикарпаття.
“Погода у горах не тішить На горі Піп Іван сніг. Хмарно, обмежена видимість”, - наголосили рятувальники.
Вони застерігають застерігають туристів: через ускладнення погодних умов просять не виходити на високогір’я.
Працівник обсерваторії на горі Піп Іван від Карпатського національного університету Василь Фіцак поділився відео, яке він зафільмував на горі. З його слів, там утворилися екстремальні умови. Зокрема, пориви вітру сягають 24 м/с.
“На горі Поп Іван штормить від учора. Цілу ніч сильний вітер, який не стихає. За мінусової температури і обмеженій видимості - це екстремальні умови”, - йдеться у його повідомленні.