Укрaїнa
168
1 хв

У Карпатах справжня зима зі снігом і морозом: атмосферне фото

У горах тримається морозна погода.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Піп Іван.

Піп Іван. / © facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

У вівторок, 7 жовтня, у Карпатах лежить сніг. На горі Піп Іван стовпчики термометра показали 3° морозу.

Про це повідомили Гірські рятувальники Прикарпаття.

“Станом на 08:40 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, сніг, вітер східний 9 м/с., Температура повітря -3°С”, - йдеться у повідомленні рятувальників.

Гора Піп Іван. ДСНС Прикарпаття.

Гора Піп Іван. ДСНС Прикарпаття.

Як повідомлялося, синоптикиня Наталія Птуха відповіла, чи буде ця осінь теплішою, ніж минулого року. Осінь лише розпочалася. Минув лише один місяць, дві третини якого були ще в метеорологічному літі, каже Птуха. Наразі важко узагальнити і сказати, якою вона буде по всій країні.

