У Карпатах справжня зима зі снігом і морозом: атмосферне фото

У вівторок, 7 жовтня, у Карпатах лежить сніг. На горі Піп Іван стовпчики термометра показали 3° морозу.

Про це повідомили Гірські рятувальники Прикарпаття.

“Станом на 08:40 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, сніг, вітер східний 9 м/с., Температура повітря -3°С”, - йдеться у повідомленні рятувальників.

Гора Піп Іван. ДСНС Прикарпаття.

