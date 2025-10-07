- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 168
- Час на прочитання
- 1 хв
У Карпатах справжня зима зі снігом і морозом: атмосферне фото
У горах тримається морозна погода.
У вівторок, 7 жовтня, у Карпатах лежить сніг. На горі Піп Іван стовпчики термометра показали 3° морозу.
Про це повідомили Гірські рятувальники Прикарпаття.
“Станом на 08:40 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, сніг, вітер східний 9 м/с., Температура повітря -3°С”, - йдеться у повідомленні рятувальників.
Як повідомлялося, синоптикиня Наталія Птуха відповіла, чи буде ця осінь теплішою, ніж минулого року. Осінь лише розпочалася. Минув лише один місяць, дві третини якого були ще в метеорологічному літі, каже Птуха. Наразі важко узагальнити і сказати, якою вона буде по всій країні.