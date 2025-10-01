У Карпатах ухилянтам створили унікальний сервіс для втечі за кордон

Затримання організаторів схеми ухилення від мобілізації / © Управління СБУ в Івано-Франківській області

Служба безпеки та Національна поліція затримали шістьох організаторів схеми ухилення від мобілізації, за якою чоловіки перетинали кордон через природоохоронну зону Карпат.

Про це повідомили у пресслужбі управління СБУ в Івано-Франківській області.

До створення унікального сервісу для втечі за кордон виявилися причетними двоє посадовців одного з Національних природних парків у високогірній частині Івано-Франківщини.

Як встановлено слідством, фахівці, які добре знають місцевість, проводили ухилянтів через охоронювану територію Нацпарку безпосередньо до гірської ділянки держкордону.

Поки один із них супроводжував «клієнта», інший попереду прокладав шлях в обхід патрулів прикордонників та орієнтував спільника по рації.

СБУ встановила, що залучив посадовців до злочинної діяльності 42-річний мешканець Косівського району. Він також координував дії ще трьох спільників із числа місцевих мешканців.

Разом вони підшукували «клієнтів», проводили їм інструктаж та доставляли власним транспортом до території Нацпарку, де передавали провідникам.

При цьому на автомобільній ділянці маршруту координатор рухався попереду своїм авто і по рації сповіщав машину з ухилянтом про наявність чи відсутність блокпостів.

Коштувала така «послуга» 8 тисяч євро з однієї особи.

СБУ та поліція провели 16 обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів і їхніх зв’язків, під час яких вилучили:

гроші у різних валютах у сумі понад 930 тисяч гривень;

4 автомобілі, які використовувалися для перевезення ухилянтів;

5 одиниць вогнепальної зброї;

мобільні телефони, флешки, банківські картки та інші речові докази вчинення злочину.

Наразі шістьом фігурантам повідомлено про підозри за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Буковині двох працівників ТЦК підозрюють в організації схеми для незаконного перетину кордону з Румунією.