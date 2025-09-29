- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 903
- Час на прочитання
- 1 хв
У Карпатах вдарив мороз і випав сніг: атмосферні фото
На найвищому гірському масиві України випав сніг.
У понеділок, 29 вересня, у Карпатах випав сніг. На горі Піп Іван стовпчики термометра показали 3° морозу.
Про це повідомили Гірські рятувальники Прикарпаття.
“Станом на 08:00 на горі Піп Іван хмарно. Температура повітря -3°С”, - йдеться у їхньому дописі.
Своєю чергою, працівник обсерваторії на горі Піп Іван від Карпатського національного університету Василь Фіцак наголосив, що на найвищому гірському масиві України стало значно холодніше і випав сні.
"На Чорногорі притрусило снігом, відчутно похолодало. Холодний, східного напрямку вітер — 8-9 метрів за секунду", - наголосив Фіцак.
Нагадаємо, синоптики інформували про негоду в Україні 29 вересня. За їхніми даними, сьогодні вдень буде холодно. Більшість областей заполонять дощі, а в Карпатському регіоні - мокрий сніг.