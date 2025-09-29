У Карпатах вдарив мороз і випав сніг: атмосферні фото

Піп Іван.

У понеділок, 29 вересня, у Карпатах випав сніг. На горі Піп Іван стовпчики термометра показали 3° морозу.

Про це повідомили Гірські рятувальники Прикарпаття.

“Станом на 08:00 на горі Піп Іван хмарно. Температура повітря -3°С”, - йдеться у їхньому дописі.

Своєю чергою, працівник обсерваторії на горі Піп Іван від Карпатського національного університету Василь Фіцак наголосив, що на найвищому гірському масиві України стало значно холодніше і випав сні.

"На Чорногорі притрусило снігом, відчутно похолодало. Холодний, східного напрямку вітер — 8-9 метрів за секунду", - наголосив Фіцак.

ФОТО

Гора Піп Іван 29 вересня 2025-го. Фото: Гірські рятувальники Прикарпаття.

Гора Піп Іван 29 вересня 2025-го. Фото: facebook Vasyl Fitsak.

Нагадаємо, синоптики інформували про негоду в Україні 29 вересня. За їхніми даними, сьогодні вдень буде холодно. Більшість областей заполонять дощі, а в Карпатському регіоні - мокрий сніг.