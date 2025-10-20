ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
138
Час на прочитання
1 хв

До України прийшли перші 8 градусів морозу та випав сніг: фото

У понеділок, 20 жовтня, у Карпатах випав сніг. На горі Піп Іван стовпчики термометра показали 8° морозу.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
У Карпатах уже справжня зима

У Карпатах уже справжня зима / © Pixabay

Сьогодні, 20 жовтня, на горі Піп Іван спостерігаються мороз -8 та снігопад.

Про це повідомляють Гірські рятувальники Прикарпаття.

«На горі Піп Іван ясно, вітер західний 6м/с, температура повітря -8°С», — йдеться у повідомленні.

Кадри зимової погоди на високогір’ї Карпат

Кадри зимової погоди на високогір’ї Карпат

Раніше синоптикиня повідомила, що після періоду дощів та заморозків в Україні прогнозується незначне підвищення температури. Вплив холодної повітряної маси поступово слабшатиме. Вже від 22 жовтня в Україні буде тепліше.

Про погоду на сьогодні, 20 жовтня, читайте у новині.

Дата публікації
Кількість переглядів
138
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie