До України прийшли перші 8 градусів морозу та випав сніг: фото
У понеділок, 20 жовтня, у Карпатах випав сніг. На горі Піп Іван стовпчики термометра показали 8° морозу.
Сьогодні, 20 жовтня, на горі Піп Іван спостерігаються мороз -8 та снігопад.
Про це повідомляють Гірські рятувальники Прикарпаття.
«На горі Піп Іван ясно, вітер західний 6м/с, температура повітря -8°С», — йдеться у повідомленні.
Раніше синоптикиня повідомила, що після періоду дощів та заморозків в Україні прогнозується незначне підвищення температури. Вплив холодної повітряної маси поступово слабшатиме. Вже від 22 жовтня в Україні буде тепліше.
Про погоду на сьогодні, 20 жовтня, читайте у новині.