До України прийшли перші 8 градусів морозу та випав сніг: фото

У Карпатах уже справжня зима / © Pixabay

Сьогодні, 20 жовтня, на горі Піп Іван спостерігаються мороз -8 та снігопад.

Про це повідомляють Гірські рятувальники Прикарпаття.

«На горі Піп Іван ясно, вітер західний 6м/с, температура повітря -8°С», — йдеться у повідомленні.

Кадри зимової погоди на високогір’ї Карпат

Раніше синоптикиня повідомила, що після періоду дощів та заморозків в Україні прогнозується незначне підвищення температури. Вплив холодної повітряної маси поступово слабшатиме. Вже від 22 жовтня в Україні буде тепліше.

