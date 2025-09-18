- Дата публікації
В Україні вдарили перші морози: де найхолодніше 18 вересня
Гірські рятувальники Прикарпаття повідомили про зниження температури повітря на горі Піп Іван.
В Україні вдарили перші морози. У Карпатах зранку температура опустилася до -2°С.
Про це повідомляють гірські рятувальники Прикарпаття у Facebook.
«Станом на 08:00, 18.09.2025 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман, вітер північно-західний, 8 м/с., температура повітря -2°С», — йдеться у повідомленні.
Загалом, у четвер, 18 вересня, у західних, північних та більшості центральних областей поступово ставатиме ясніше — дощові хмари відступатимуть, з’явиться сонце.
Температура коливатиметься в межах +15…+20 градусів. Втім на Лівобережжі збережуться опади і повітря стане відчутно прохолоднішим. Можливий поривчастий вітер.
У Києві 18 вересня дощу не прогнозують, проте сильні пориви вітру зроблять погоду менш комфортною. Вдень у столиці очікують до +19 градусів.