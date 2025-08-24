- Дата публікації
У Карпатах випав перший сніг
Карпати накрила раптова негода — на вершинах гір випав сніг.
Сьогодні, 24 серпня, випав перший сніг в урочищі Заросляк біля Говерли.
Гірські рятувальники Прикарпаття повідомили, що температура повітря опустилася до +2.
«Станом на 09:30 24.08.25 в урочищі Заросляк, вітер західний 2-8 м/с., температура повітря +2°С. Опади у вигляді дощу та граду», — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що західні регіони країни накрило значне похолодання, яке і прогнозували синоптики.
Зокрема, пані Галина, яка наразі перебуває у Хмельницькому каже, що у місті всього +11. Крім того, від самого ранку дощить.
«Дуже рано прийшла осінь. Час діставати теплі речі», — жартує жінка.
Синоптики попереджали, що вихідними в Україні відчутно знизиться температура. Тепла погода повернеться 28 серпня, обіцяють синоптики.
За прогнозом синоптиків «Укргідрометцентру» останній тиждень літа розпочнеться з прохолодної погоди з мінливою хмарністю та дощами в одному регіоні. Скрізь спостерігатиметься відчутне зниження температури повітря. Найнижча нічна +7 градусів очікується у понеділок 25 серпня в західних та частині північних областей, найвища денна +26 на півдні та в Криму.