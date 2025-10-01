ТСН у соціальних мережах

У Карпатах вже справжня зима: намело пів метра снігу та вдарив мороз

У перший день жовтня у Карпатах випав сніг, температура повітря впала до -5.

У Карпатах намело півметрові перемети снігу

У Карпатах намело півметрові перемети снігу

Сьогодні, 1 жовтня, на горі Піп Іван утворилися перемети снігу до пів метра. Температура повітря –5°С. Видимість обмежена, йде сніг.

Про це повідомив гірський рятувальник Василій Фіцак.

За його даними, вітер дме зі швидкістю 6-8 м/с, а його пориви сягають 12 м/с.

Рятувальник зазначив, що у горах вже намело 5-15 см, а місцями є перемети висотою до 50 см.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко попередила, що на початку жовтня погода в Україні буде холодною та мокрою.

«Жовтень в Україні розпочнеться не просто холодною погодою, а дуже холодною», — зазначила вона.

За прогнозом, 1 жовтня максимальна температура повітря впродовж дня становитиме лише +6…+10 градусів. Трохи тепліше буде на півдні, +11…+16 градусів. Холоду додасть досить рвучкий вітер.

