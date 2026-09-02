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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Карпатах знову стався землетрус: що відомо

Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 6 кілометрів.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Сейсмограф зафіксував землетрус

Сейсмограф зафіксував землетрус / © novosti-kazahstana.com

У гірській частині Івано-Франківської області 2 вересня зафіксували землетрус магнітудою 1,8 за шкалою Ріхтера. Підземні поштовхи зареєстрували у Надвірнянському районі, на території Пасічнянської громади.

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

Землетрус стався о 15:00. Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 6 кілометрів.

Координати джерела землетрусу становили 48,56 градуса північної широти та 24,45 градуса східної довготи.

За класифікацією землетрусів, поштовхи магнітудою до 2 балів за шкалою Ріхтера належать до мікроземлетрусів. Зазвичай вони не відчуваються людьми, а їх фіксують лише сейсмологічні прилади.

У Головному центрі спеціального контролю закликали мешканців повідомити фахівцям, якщо вони все ж відчули підземні поштовхи. Отримані від людей дані допомагають уточнювати енергетичні параметри землетрусів.

Нагадаємо, раніше, 26 серпня, у Рахівському районі Закарпатської області фахівці зафіксували підземні поштовхи магнітудою 1,7 бала за шкалою Ріхтера.

Згодом, 30 серпня, у Хмельницькій області стався землетрус магнітудою 1,7.

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