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У Карпатах знову стався землетрус: що відомо
Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 6 кілометрів.
У гірській частині Івано-Франківської області 2 вересня зафіксували землетрус магнітудою 1,8 за шкалою Ріхтера. Підземні поштовхи зареєстрували у Надвірнянському районі, на території Пасічнянської громади.
Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.
Землетрус стався о 15:00. Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 6 кілометрів.
Координати джерела землетрусу становили 48,56 градуса північної широти та 24,45 градуса східної довготи.
За класифікацією землетрусів, поштовхи магнітудою до 2 балів за шкалою Ріхтера належать до мікроземлетрусів. Зазвичай вони не відчуваються людьми, а їх фіксують лише сейсмологічні прилади.
У Головному центрі спеціального контролю закликали мешканців повідомити фахівцям, якщо вони все ж відчули підземні поштовхи. Отримані від людей дані допомагають уточнювати енергетичні параметри землетрусів.
Нагадаємо, раніше, 26 серпня, у Рахівському районі Закарпатської області фахівці зафіксували підземні поштовхи магнітудою 1,7 бала за шкалою Ріхтера.
Згодом, 30 серпня, у Хмельницькій області стався землетрус магнітудою 1,7.