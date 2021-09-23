У Карпати прийшла зима: гори засипало снігом, а на вершинах вдарив мороз (фото)

Вранці гору Піп Іван оповило холодом.
У перший місяць осені на високогір'ях Карпат настала справжня зима. Сьогодні, 23 вересня, на горі Піп Іван Чорногірський, яку ще вчора вкрило снігом, вдарив мороз -5°С.
Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
Сьогодні вранці на горі Піп Іван Чорногірський, яка є однією із найвищих вершин українських Карпат, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, досить хмарно і холодно.
"Станом на 08:20 23 вересня на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, обмежена видимість. Вітер північно-східний 5-6 м/с. Температура навколишнього середовища -5°С", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, напередодні, 22 вересня, в Україні випав перший сніг. Перші зимові опади у цей осінній період вкрили високогір'я Карпат.