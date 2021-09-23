На горі Пір Іван Чорногірський хмарно і морозяно / facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

У Карпати прийшла зима: гори засипало снігом, а на вершинах вдарив мороз (фото)

У Карпати прийшла зима: гори засипало снігом, а на вершинах вдарив мороз (фото)

Вранці гору Піп Іван оповило холодом.

У перший місяць осені на високогір'ях Карпат настала справжня зима. Сьогодні, 23 вересня, на горі Піп Іван Чорногірський, яку ще вчора вкрило снігом, вдарив мороз -5°С.

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Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Сьогодні вранці на горі Піп Іван Чорногірський, яка є однією із найвищих вершин українських Карпат, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, досить хмарно і холодно.

"Станом на 08:20 23 вересня на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, обмежена видимість. Вітер північно-східний 5-6 м/с. Температура навколишнього середовища -5°С", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні, 22 вересня, в Україні випав перший сніг. Перші зимові опади у цей осінній період вкрили високогір'я Карпат.

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