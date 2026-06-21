У Керчі після атаки дронів серйозно пошкоджено порт: з’явилися перші наслідки удару

Керч / © із соцмереж

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У ніч проти 21 червня в районі Керчі, що в окупованому Криму, пролунала серія вибухів на тлі масштабної атаки ударних БПЛА. За попередньими даними, однією з цілей став порт, який російські війська активно використовують для військової логістики та постачання на південний напрямок фронту.

Після удару на об’єкті зафіксували пошкодження, що свідчать про успішне ураження інфраструктури. Водночас, як зазначають у соцмережах, “роботи над об’єктом ще достатньо”, тобто повністю вивести порт із ладу наразі не вдалося.

Останніми тижнями Сили оборони України значно посилили кампанію ударів по стратегічних об’єктах у Криму, зокрема по логістичних маршрутах, паливних базах та транспортних вузлах, які забезпечують російське угруповання на окупованому півострові.

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Нагадаємо, раніше російські окупанти тимчасово зупинили рух через встановлений ними «пункт пропуску Джанкой». Місцева незаконна влада заявляє про удар ЗСУ по мосту в районі Чонгара на тимчасово окупованій території Херсонської області.

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