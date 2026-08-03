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У Керчі після роботи російської ППО спалахнула пожежа: повідомляють про атаку на підстанцію
У тимчасово окупованій Керчі після стрілянини російської ППО по безпілотнику спалахнула пожежа, також повідомляють про атаку на підстанцію.
У тимчасово окупованій Керчі російські сили протиповітряної оборони відкрили вогонь по безпілотнику, після чого в місті виникла пожежа.
Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+.
За попередніми даними, російська ППО намагалася збити дрон над містом. Невдовзі після стрілянини очевидці помітили заграву та дим.
Також у Мережі поширюється інформація про ймовірну атаку на електричну підстанцію. Офіційного підтвердження щодо ураження об’єкта та масштабів пошкоджень наразі немає.
Окупаційна влада ситуацію поки не коментувала. Інформація уточнюється.
Нагадаємо, бійці ГУР в окупованому Криму уразили російський зенітно-ракетний комплекс С-400 «Тріумф». Спецпризначенці ліквідували пускову установку, а також радіолокаційну станцію 96Л6, яка входила до складу дороговартісного комплексу.