У Керчі після роботи російської ППО спалахнула пожежа: повідомляють про атаку на підстанцію

Керч / © із соцмереж

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У тимчасово окупованій Керчі російські сили протиповітряної оборони відкрили вогонь по безпілотнику, після чого в місті виникла пожежа.

Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+.

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За попередніми даними, російська ППО намагалася збити дрон над містом. Невдовзі після стрілянини очевидці помітили заграву та дим.

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Також у Мережі поширюється інформація про ймовірну атаку на електричну підстанцію. Офіційного підтвердження щодо ураження об’єкта та масштабів пошкоджень наразі немає.

Окупаційна влада ситуацію поки не коментувала. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, бійці ГУР в окупованому Криму уразили російський зенітно-ракетний комплекс С-400 «Тріумф». Спецпризначенці ліквідували пускову установку, а також радіолокаційну станцію 96Л6, яка входила до складу дороговартісного комплексу.

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