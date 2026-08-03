ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
105
Час на прочитання
1 хв

У Керчі після роботи російської ППО спалахнула пожежа: повідомляють про атаку на підстанцію

У тимчасово окупованій Керчі після стрілянини російської ППО по безпілотнику спалахнула пожежа, також повідомляють про атаку на підстанцію.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Керч

Керч / © із соцмереж

У тимчасово окупованій Керчі російські сили протиповітряної оборони відкрили вогонь по безпілотнику, після чого в місті виникла пожежа.

Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+.

За попередніми даними, російська ППО намагалася збити дрон над містом. Невдовзі після стрілянини очевидці помітили заграву та дим.

Також у Мережі поширюється інформація про ймовірну атаку на електричну підстанцію. Офіційного підтвердження щодо ураження об’єкта та масштабів пошкоджень наразі немає.

Окупаційна влада ситуацію поки не коментувала. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, бійці ГУР в окупованому Криму уразили російський зенітно-ракетний комплекс С-400 «Тріумф». Спецпризначенці ліквідували пускову установку, а також радіолокаційну станцію 96Л6, яка входила до складу дороговартісного комплексу.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
105
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie