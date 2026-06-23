Пожежа на ТЕЦ у Керчі 23 червня / © соцмережі

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Після удару по ТЕЦ у районі Аршинцево спалахнула масштабна пожежа, внаслідок чого жителі Криму знову залишилися без світла.

Відео та фото наслідків атаки публікують кримські пабліки.

Місцеві жителі повідомляють, що вогонь поширився на резервуар енергетичного об’єкта.

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Пожежа таких масштабів, що клуби чорного диму сягають довжиною 47 кілометрів. Про це свідчать дані супутникової зйомки, пише моніторингова група «Кримський вітер».

Також у Мережі інформують про приліт та пожежу поруч із ТЦ «Доброцен» у Сімферополі.

© соцмережі

© соцмережі

У Керчі після удару спалахнула масштабна пожежа на ТЕЦ: Крим залишився без світла (3 фото) © соцмережі © соцмережі © соцмережі

Крим залишився без світла

Через пожежу, яка виникла на ТЕЦ, більша частина Криму залишилася без електропостачання. Окупаційна «влада» не підтверджує атаку по об’єкту та причиною відсутністі світла називає «технологічні порушення».

За даними окупаційного відомства «Крименерго», знеструмлені:

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Євпаторія,

Саки,

Красноперекопськ,

Джанкой,

а також Красноперекопський,

Сакський,

Джанкойський,

Красногвардійський райони.

Тривають аварійно-відновлювальні роботи. Електропостачання обіцяють відновити протягом доби.

© соцмережі

Вибухи у Криму — останні новини:

У Криму вночі 23 червня виникла пожежа на великій електропідстанції. Про це свідчать знімки із супутника NASA. Пожежу зафіксували в Советському районі на електропідстанції «Насосна-2».

А вже вранці окупаційна «влада» скаржилася на удар по мосту, який сполучає Генічеськ і Арабатську стрілку. Росіяни були змушені перекрити переправу. Колабораціоніст Володимир Сальдо заявляє про ракетний удар. Україна не коментувала.

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