Кримський міст / © Associated Press

Реклама

У тимчасово окупованій Керчі повідомляють про потужні вибухи в районі Кримського мосту. Очевидці також бачили яскраві спалахи.

Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер» із посиланням на своїх підписників.

Реклама

За їхніми словами, пролунало щонайменше вісім вибухів, також було чути звуки, які вони описують як проліт ракет.

Реклама

Окремі підписники заявляють про два влучання в залізничну частину мосту. Ця інформація потребує підтвердження. Масштаби можливих пошкоджень наразі невідомі.

Атака на Кримський міст 17 листопада — подробиці

Нагадаємо, у ніч проти 17 листопада українські Сили оборони атакували Кримський міст, внаслідок чого впала арка автомобільної частини переправи. Президент Володимир Зеленський повідомив, що це результат сьомого етапу багатотижневої спільної операції СБУ та Генштабу, під час якої спершу знищували російську ППО, радари та РЕБ. Для удару застосували низку озброєнь, зокрема дрони «Паляниця», «Рута», ракети «Нептун», «Фламінго».

Експерти наголошують, що швидкий ремонт пошкодженої частини Кримського мосту неможливий через загрозу українських дронів для плавучих кранів. Руйнування спричинить в окупованому Криму фактичну блокаду, створивши загрозу дефіциту пального та змусивши РФ перенаправляти військову логістику на вразливий сухопутний коридор, що суттєво послабить південне угруповання ворога.

Крім того, уламки конструкції перекрили судноплавний Керч-Єнікальський канал, надовго заблокувавши вихід із Азовського моря та зупинивши експорт зерна й нафтопродуктів із річкових і морських портів регіону.

Реклама

Новини партнерів