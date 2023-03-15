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У Керчі спалахнула пожежа на території колишнього комбінату (відео)

У Керчі спалахнула пожежа на території колишнього комбінату (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
639
Час на прочитання
1 хв
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У Керчі спалахнула пожежа на території колишнього комбінату (відео)

Фото: скриншот з відео

Очевидці публікують відео з пожежою у Керчі.

У місті Керч АР Крим 15 березня сталася пожежа на території колишнього залізорудного комбінату.

Про це пишуть місцеві пабліки.  

Від ранку мешканці Керчі повідомляють про чорний стовп диму у місті. Наразі про причини загоряння невідомо.

За 2,5 кілометра від комбінату розташований вкрадений окупантами суднобудівний завод "Залів".

Нагадаємо, біля окупованого Маріуполя пролунали вибухи – до російського складу озброєння, ймовірно, навідалась "бавовна".

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Дата публікації
Перегляди
639
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