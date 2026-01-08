У Керчі та Ялті повідомляють про роботу ППО і політ дронів: окупанти намагаються прикрити незаконну переправу

Вирва від удару дрона у Криму / © із соцмереж

У районі тимчасово окупованої Керчі вночі було чути роботу російських систем ППО.

За повідомленнями підписників моніторингових ресурсів, у місті зафіксували стрілянину з боку російської протиповітряної оборони, зокрема з району Глазовки. Також повідомлялося про політ дронів над населеними пунктами Багерово та Бондаренкове.

За попередніми даними, орієнтовні місця активності ППО були нанесені на карту. Крім того, встановлено позицію, з якої у Керчі працював зенітно-ракетний комплекс «Панцир». Саме з цих точок окупанти намагаються прикрити незаконно збудовану споруду через Керченську протоку.

У селищі Совєтське представники російського МНС прибули на місце падіння уламків безпілотника — там утворилася вирва.

Водночас у Ялта місцеві мешканці повідомляли про проліт реактивних безпілотників. За їхніми словами, над морем дрони намагалися перехопити російські винищувачі.

Офіційні окупаційні структури традиційно не надали детальної інформації про наслідки подій.

Раніше повідомлялося, що помічник президента Росії Володимира Путіна з зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков заявив, що Україна вже ніколи не поверне тимчасово окупований Крим.