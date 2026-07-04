Крим / © Фото з відкритих джерел

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У ніч проти 4 липня в тимчасово окупованому Криму повідомляли про серію вибухів та ймовірну атаку безпілотників.

За інформацією моніторингового каналу "Кримський вітер", дрони помітили над Роздольненським районом. Водночас очевидці стверджували, що російська протиповітряна оборона не реагувала.

Також надходили повідомлення про потужні вибухи в Керчі та Севастополі. У Керчі, за словами підписників каналу, було чути стрілянину, а в районі Аджимушкая виникла пожежа.

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Крім того, повідомлялося, що в районі Керчі згорів автомобіль, який нібито перевозив 200 літрів бензину з Тамані.

На тлі цих подій російська влада тимчасово перекрила рух Кримським мостом. Офіційної інформації про причини обмеження руху або наслідки вибухів наразі немає.

Інформація про події потребує офіційного підтвердження. Українська сторона на момент публікації повідомлення не коментувала.

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Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму вночі 3 липня пролунала серія вибухів і працювала російська ППО. Звуки вибухів та стрілянини фіксували в районі аеродромів «Гвардейское», «Кача» та «Саки» у Новофедорівці, а також у Бахчисарайському, Сакському та Сімферопольському районах.

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Крім того, мешканці Севастополя повідомили про вибухи біля мису Фіолент через нову атаку безпілотників. У місті Старий Крим та прилеглих селах зникло світло — попередньо, удар міг припасти на велику вузлову електропідстанцію «Марьяновка» у Красногвардійському районі, над якою очевидці помітили густий чорний дим. Наразі інформація про наслідки уточнюється.

Днями СБУ атакувала військовий аеродром «Саки» у тимчасово окупованому Криму. Дрони СБУ влучили в цілі щонайменше п’ять разів, під удар потрапила інфраструктура летовища, зокрема ангари, де зберігалася бойова авіація.

Зокрема, на момент атаки у двох ангарах перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. В ангарі з літаком Су-30СМ, орієнтовна вартість якого становить 30–50 мільйонів доларів, зафіксували пожежу.

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