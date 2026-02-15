- Дата публікації
У Керчі та на Тамані лунали вибухи: Кримський міст перекритий вже кілька годин
У районі Керчі та на протилежному березі Керченської протоки вночі лунали вибухи, а рух Кримським мостом тимчасово зупиняли.
У районі Керчі та на протилежному березі Керченської протоки ввечері та вночі лунали вибухи, про що повідомляють місцеві жителі.
Про це пише “Кримський вітер”.
За повідомленнями з Керчі, було чути звуки, схожі на роботу російської протиповітряної оборони. Також про вибухи заявляли очевидці над містом і в районі протоки. Інформація про причини та наслідки гучних звуків офіційно не підтверджена.
Водночас, за даними підписників місцевих каналів, Керченський міст був перекритий орієнтовно від 19:00 суботи та залишався закритим понад п’ять годин. Офіційних коментарів щодо причин перекриття наразі немає.
Моніторингові спільноти також повідомляють про активність безпілотників у регіоні. Наразі незалежного підтвердження цієї інформації немає. Очікуємо на офіційні заяви.
