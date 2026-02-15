У Керчі та на Тамані лунали вибухи: Кримський міст перекритий вже кілька годин

Кримський міст

Реклама

У районі Керчі та на протилежному березі Керченської протоки ввечері та вночі лунали вибухи, про що повідомляють місцеві жителі.

Про це пише “Кримський вітер”.

За повідомленнями з Керчі, було чути звуки, схожі на роботу російської протиповітряної оборони. Також про вибухи заявляли очевидці над містом і в районі протоки. Інформація про причини та наслідки гучних звуків офіційно не підтверджена.

Реклама

Водночас, за даними підписників місцевих каналів, Керченський міст був перекритий орієнтовно від 19:00 суботи та залишався закритим понад п’ять годин. Офіційних коментарів щодо причин перекриття наразі немає.

Моніторингові спільноти також повідомляють про активність безпілотників у регіоні. Наразі незалежного підтвердження цієї інформації немає. Очікуємо на офіційні заяви.

Нагадаємо, що Росія може надсилати США сигнали щодо "визнання" Криму: Зеленський окреслив позицію України

Зеленський зазначив, що Україна не підтримає жодних рішень, які суперечать Конституції.