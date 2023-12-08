У Керчі загорівся газопровід: місцеві чули вибухи, а влада не виключає диверсію

У ніч проти 8 грудня в місті Керч сталася пожежа на газопроводі. Мешканці міста чули звуки вибухів.

Про це повідомляють ЗМІ та кримські Telegram-канали.

"Горить на газовій трубі в районі вулиці Генерала Петрова. На Промбазі вибухнула газова труба, запах газу на весь район", - пишуть у місцевих пабліках.

За даними російського порталу "Известия", унаслідок пожежі частково пошкоджено лінію енергопередачі. На місці події працює МНС.

Місцевий Telegram-канал "МыКЕРЧЬ.РФ" повідомив, що східна котельня в Керчі, яка забезпечує теплом близько 30 тисяч осіб, призупинила роботу через надзвичайну подію на лінії газопостачання.

Повідомляється, що аварія на газопроводі сталася між 2 та 3 годинами ночі. На місце події прибув представник окупаційної адміністрації Керчі Олег Шевченко. За даними медіа, розглядається версія про умисне пошкодження мереж.

Нагадаємо, в Росії безпілотник атакував нафтопереробний завод, там спалахнула пожежа.

У Керчі загорівся газопровід

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