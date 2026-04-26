- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 464
- Час на прочитання
- 1 хв
У харківському метро сталася стрілянина: що відомо
У Харкові на станції метро «Історичний музей» п’яна людина вистрілила зі стартового пістолета.
У Харкові на станції метро «Історичний музей» цивільна людина у стані сп’яніння здійснила постріл зі стартового пістолета. Постраждалих немає.
Про це повідомила речниця поліції Харківщини Людмила Прокопенко.
Інцидент стався 26 квітня о 21:10 на станції метро «Історичний музей» у Харкові. За даними поліції, цивільна людина у стані сп’яніння один раз вистрілила зі стартового пістолета.
Унаслідок інциденту люди не постраждали. Слідчі наразі збирають матеріали.
Надзвичайні події України — останні новини
Нагадаємо, раніше у Хмельницькому сталася стрілянина у дворі житлового будинку. Чоловік стріляв зі стартового пістолета.
Раніше в Чернігові 19 квітня також сталася стрілянина. Двоє п’яних чоловіків йшли вулицею, і один із них здійснив кілька пострілів у повітря зі стартового пістолета. Поліцейські оперативно затримали 23-річного хулігана, зброю вилучили. За даними поліції, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Також 23 квітня у Львові місцеві жителі повідомили про постріли. На місце оперативно прибули правоохоронці та медики. В Мережі було відео, на якому затримують ймовірного стрільця.