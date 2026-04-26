У харківському метро сталася стрілянина: що відомо

У метро Харкова п’яна людина вистрілила зі стартового пістолета / © Поліція Харківської області

У Харкові на станції метро «Історичний музей» цивільна людина у стані сп’яніння здійснила постріл зі стартового пістолета. Постраждалих немає.

Про це повідомила речниця поліції Харківщини Людмила Прокопенко.

Стартовий пістолет. / © Поліція Харківської області

Інцидент стався 26 квітня о 21:10 на станції метро «Історичний музей» у Харкові. За даними поліції, цивільна людина у стані сп’яніння один раз вистрілила зі стартового пістолета.

Унаслідок інциденту люди не постраждали. Слідчі наразі збирають матеріали.

Нагадаємо, раніше у Хмельницькому сталася стрілянина у дворі житлового будинку. Чоловік стріляв зі стартового пістолета.

Раніше в Чернігові 19 квітня також сталася стрілянина. Двоє п’яних чоловіків йшли вулицею, і один із них здійснив кілька пострілів у повітря зі стартового пістолета. Поліцейські оперативно затримали 23-річного хулігана, зброю вилучили. За даними поліції, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Також 23 квітня у Львові місцеві жителі повідомили про постріли. На місце оперативно прибули правоохоронці та медики. В Мережі було відео, на якому затримують ймовірного стрільця.