У Харкові 22-річний молодик бігав вулицею і різав людей (відео)

Затримання зловмисника

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У Харкові неадекватний чоловік бігав вулицями і нібито порізав кількох людей. Наразі відомо про трьох постраждалих.

Про це повідомили місцеві пабліки.

Що розповіли у поліції

Подія сталася 20 червня близько 17:30 на території Холодногірського району. Станом на 21:45 відомо про трьох постраждалих.

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Як стало відомо, 22-річний уродженець Черкас увірвався до торговельного кіоску, де за допомогою уламка розбитої пляшки завдав різаних ран чоловіку. Після цього зловмисник ударив кулаком по голові продавчиню.

Тікаючи з місця злочину, нападник також вдарив ногою в обличчя літню жінку, яка проходила повз.

Поліцейські затримали зловмисника.

Раніше повідомлялося, що у Харкові мати жорстоко била новонароджену доньку.

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