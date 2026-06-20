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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1948
Час на прочитання
1 хв

У Харкові 22-річний молодик бігав вулицею і різав людей (відео)

Зухвалий напад у Харкові: молодик із розбитою пляшкою порізав чоловіка та побив жінок, його затримано.

Автори публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Затримання зловмисника

Затримання зловмисника

У Харкові неадекватний чоловік бігав вулицями і нібито порізав кількох людей. Наразі відомо про трьох постраждалих.

Про це повідомили місцеві пабліки.

Що розповіли у поліції

Подія сталася 20 червня близько 17:30 на території Холодногірського району. Станом на 21:45 відомо про трьох постраждалих.

Як стало відомо, 22-річний уродженець Черкас увірвався до торговельного кіоску, де за допомогою уламка розбитої пляшки завдав різаних ран чоловіку. Після цього зловмисник ударив кулаком по голові продавчиню.

Тікаючи з місця злочину, нападник також вдарив ногою в обличчя літню жінку, яка проходила повз.

Поліцейські затримали зловмисника.

Раніше повідомлялося, що у Харкові мати жорстоко била новонароджену доньку.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
1948
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