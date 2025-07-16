У Харкові актор шпигував для ворога та готував удари: що з ним зараз

СБУ

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У Харкові Служба безпеки України затримала чергового інформатора російських спецслужб. Ним виявився колишній актор місцевого театру, який під виглядом звичайних прогулянок містом передавав ворогу координати українських військових.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як з’ясували кіберфахівці СБУ, 61-річний харків’янин фіксував розташування запасних пунктів дислокації Сил оборони України. Для цього він фотографував військові об’єкти та будівлі, в яких міг перебувати особовий склад, а потім позначав їх на Google-картах.

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Отриману інформацію зрадник передавав своєму «зв’язковому» — колишньому однокурснику з акторського факультету, який нині мешкає в Росії. Спілкувалися вони через анонімний чат у месенджері, аби уникнути викриття.

СБУ затримала зловмисника на початковому етапі його розвідувальної діяльності, тим самим запобігши новим атакам на Харків. Під час обшуку в нього вилучили мобільний телефон, за допомогою якого той збирав дані та координував дії з росіянами.

Затриманому загрожує до 8 років позбавлення волі.

СБУ / © СБУ

Нагадаємо, Служба безпеки та Національна поліція запобігли серії терактів у Полтаві та Дніпрі. Pатримано двох агенток РФ, які готували підриви суддів та волонтерів у прифронтових містах.

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Щоб підготувати замахи, агентки «розділилися»: одна залишилася у Полтаві, де почала шпигувати за місцями роботи і проживання потенційних «цілей», інша — виїхала з аналогічною метою до Дніпра.