У Харкові балістична ракета влучила у багатоповерхівку: під завалами можуть бути люди

У Харкові підтверджено пряме влучання балістичної ракети у багатоповерховий житловий будинок у Київському районі. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа та значні руйнування.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, удар було завдано балістичною ракетою. Внаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівку, на місці виникла пожежа. Рятувальні служби вже працюють на місці події.

За попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати люди. Триває пошуково-рятувальна операція.

Інформація щодо постраждалих та масштабу руйнувань уточнюється.

Місцева влада закликає мешканців міста залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Внаслідок ворожого обстрілу Харкова постраждала дитина. За уточненою інформацією, наразі двоє людей отримують допомогу лікарів.

