ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
У Харкові біля супермаркету підірвали гранату: перші деталі

У Харкові правоохоронці встановлюють обставини вибуху на вулиці Тракторобудівників, де невідомі підірвали гранату біля магазину.

Граната. Фото ілюстративне

Граната. Фото ілюстративне

У неділю ввечері, 26 квітня, у Харкові пролунав вибух гранати.

Про деталі інциденту розповідає поліція Харківської області.

Вибух стався о 19:15 і пролунав біля магазина по вулиці Тракторобудівників.

Правоохоронці оглянули місце події та зафіксували пошкодження скляних дверей на вході до підвального приміщення супермаркету. Постраждалих, на щастя. не має.

За попередньою інформацією, на місці знайдено та вилучено запал від гранати. Експерти встановлюють тип вибухового пристрою.

«Інформацію за вказаним фактом внесено до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Поліція проводить оперативно-розшукові заходи для встановлення причетних до вказаних протиправних дій», — додали правоохоронці.

© Поліція Харківської області

/ © Поліція Харківської області

© Поліція Харківської області

/ © Поліція Харківської області

© Поліція Харківської області

Нагадаємо, що сьогодні у метро Харкова сталася стрілянина.

Також ми писали, що у Рівному СЗЧівець ледь не підірвав себе та копів гранатою під час перевірки документів.

