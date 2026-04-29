У Харкові біля супермаркету вибухнув автомобіль: перші подробиці й відео

Вибух автомобіля у Харкові / © скриншот з відео

Увечері в середу, 29 квітня, у місті Харкові біля супермаркету «АТБ» загорівся автомобіль. Пожежу супроводжували гучні вибухи.

Відео інциденту опублікували у місцевих Telegram-каналах.

На опублікованих кадрах видно повністю охоплену вогнем автівку. Під час горіння чути звуки, схожі на вибухи.

Після одного з особливо потужних вибухів від автомобіля вгору піднялися чорні клуби диму.

Як видно на відео, на місце події оперативно прибула поліція.

Налякані вибухами люди не наважувалися близько підходити до охопленого полум’ям автомобіля.

Міський голова Харкова Ігор Терехов згодом повідомив, що автівка, яка була припаркована біля супермаркету, внаслідок пожежі повністю згоріла, на місці працюють вибухотехніки.

За його словами, причину інциденту наразі з’ясовують. Внаслідок вибуху було пошкоджено супермаркет.

«Перебували люди в супермаркеті. Це був час, коли дуже багато людей заходить, щоб придбати продукти харчування. На щастя, ми не маємо загиблих, але маємо одну людину, яка постраждала», — повідомив Терехов.

Пошкоджений супермаркет у Харкові / © Харківська обласна прокуратура

У поліції уточнили, що вибух автомобіля стався біля супермаркету на проспекті Перемоги в Шевченківському районі Харкова. Внаслідок вибуху виникла пожежа.

Внаслідок інциденту постраждав 38-річний перехожий, якого госпіталізовано.

«Наразі пожежу локалізовано. Правоохоронці проводять огляд місця події, встановлюють очевидців та всі обставини вибуху», — йдеться у повідомленні.

У Харківській обласній прокуратурі додали, що окрім приміщення супермаркету, внаслідок інциденту пошкоджено скління вікон прилеглих багатоквартирних будинків.

Нагадаємо, у неділю ввечері, 26 квітня, у Харкові пролунав вибух гранати. Інцидент також стався біля супермаркету.

