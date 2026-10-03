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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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657
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У Харкові бійка між військовими закінчилась вбивством

У центрі Харкова конфлікт між військовослужбовцями двох підрозділів переріс у бійку та стрілянину, внаслідок якої загинув 33-річний військовий.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Побутовий конфлікт напідпитку закінчився трагедією

Побутовий конфлікт напідпитку закінчився трагедією

У центрі Харкова у ніч проти 2 жовтня побилися військовослужбовці двох частин. Бійка закінчилася стріляниною та смертю одного бійця.

Про це повідомляє «Слідство.Інфо».

За даними поліції, у ніч проти 2 жовтня на вулиці Сумській у Харкові виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. Загиблим виявився 33-річний уродженець Вінницької області.

Як з’ясувалося, близько півночі, під час комендантської години, між військовослужбовцями двох військових зʼєднань у центрі міста стався конфлікт. Відео з камер спостереження свідчить, що деякі з чоловіків були у стані алкогольного спʼяніння. Сварка досить швидко переросла у бійку, а згодом у стрілянину. Від кулі загинув один військовослужбовець.

На місці інциденту знайшли пістолет «Форт-20». У вбивстві підозрюють 50-річного уродженця Дніпра, військовослужбовця Нацгвардії, сержанта. Він втік з місця злочину. У поліції повідомили, що встановили його особу і зараз розшукують.

Журналісти зʼясували, що 2016 року його визнали винним у вчиненні адміністративного правопорушення — він вʼїхав у припарковане на узбіччі дороги авто, за що отримав штраф у розмірі 340 гривень. Того ж дня на нього склали протокол через керування автівкою в стані алкогольно спʼяніння. Чоловік відмовився проходити перевірку і провадження закрили через відсутність складу правопорушення.

Нагадаємо, у Миколаєві на тлі сварки між чоловіками у тролейбусі сталася стрілянина.

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