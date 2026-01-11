Ворожий БпЛА Молнія / © із соцмереж

Безпілотник типу «Молнія» в ніч проти 11 січня влучив в інфраструктурний об’єкт у Слобідському районі Харкова.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

«Маємо інформацію про влучання ворожого БПЛА типу „Молнія“ у Слобідському районі Харкова. Удар прийшовся по інфраструктурному обʼєкту», — йдеться у повідомленні.

Крім того, очільник міста заявив, що наразі на місці працюють всі відповідні служби.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 11 січня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що у ніч проти 10 січня у Харкові пролунав вибух під час атаки ворожих ударних безпілотників.