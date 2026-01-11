ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3
Час на прочитання
1 хв

У Харкові БпЛА «Молнія» влучив в інфраструктурний об’єкт — Терехов

Наразі на місці події працюють усі відповідні служби.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Ворожий БпЛА Молнія

Ворожий БпЛА Молнія / © із соцмереж

Безпілотник типу «Молнія» в ніч проти 11 січня влучив в інфраструктурний об’єкт у Слобідському районі Харкова.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

«Маємо інформацію про влучання ворожого БПЛА типу „Молнія“ у Слобідському районі Харкова. Удар прийшовся по інфраструктурному обʼєкту», — йдеться у повідомленні.

Крім того, очільник міста заявив, що наразі на місці працюють всі відповідні служби.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 11 січня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що у ніч проти 10 січня у Харкові пролунав вибух під час атаки ворожих ударних безпілотників.

Дата публікації
Кількість переглядів
3
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie