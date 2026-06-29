У Харкові через атаку РФ є загиблий і тяжко поранені: деталі

Стовп диму / © DepositPhotos

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У Харкові внаслідок ворожої атаки, попередньо, загинула одна людина. Ще двоє людей дістали тяжкі поранення.

Про це повыдомив мыський голова Харкова Ігор Терехов.

Крім того, пошкоджено трамвай та кілька автомобілів.

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Інформація про наслідки атаки уточнюється.

За уточненням, підтвердилася інформація про одну загиблу людину. Ще 5 осіб поранені, серед них є важкі.

«Також пошкоджено трамвай та електричну мережу, більше 15-ти авто, будівля підприємства та прилеглі до місця влучання будинки», — уточнив Терехов.

Згодом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що кількість потерпілих зросла до 7 осіб. Медики надають їм допомогу.

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Раніше ми писали, що російський влучив у багатоповерховий житловий будинок у Шевченківському районі Харкова. За попередніми даними, пошкоджено житловий будинок, вибито вікна та понівечено три автомобілі. Інформації про потерпілих не надходило. Міський голова Ігор Терехов та начальник ОВА Олег Синєгубов закликали жителів залишатися в укриттях через загрозу повторних ударів.

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