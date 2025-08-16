У Харкові чоловік напав із ножем на поліцейського та працівників ТЦК: подробиці

Затриманий нападник / © Харківська обласна прокуратура

У Харкові чоловік напав із ножем на поліцейського та трьох співробітників районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час оповіщення військовозобов’язаних.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури у Telegram.

Інцидент стався 14 серпня близько 22:15. Поліцейський спільно з працівниками ТЦК проводили оповіщення військовозобов’язаних у рамках мобілізаційних заходів під час воєнного стану. Під час перевірки документів чоловік несподівано дістав ніж і завдав удар у скроневу ділянку поліцейському.

Далі нападник по черзі поранив трьох співробітників ТЦК: одного — ножем у голову та руку, іншого — у голову та підключичну ділянку, ще одного — у тулуб. Після нападу чоловік втік дворами, намагаючись сховатися, проте правоохоронці оперативно встановили його місцезнаходження.

Постраждалі наразі перебувають у медичних закладах, де їм надають необхідну допомогу. Досудове розслідування проводить слідчий відділ ВП №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області.

© Харківська обласна прокуратура

За даними Новобаварської окружної прокуратури, 36-річному чоловіку повідомлено про підозру у посяганні на життя працівника правоохоронного органу та закінченому замаху на умисне вбивство двох або більше осіб, які виконують службові обов’язки.

Відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вина не буде доведена у судовому порядку.

