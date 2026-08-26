У Харкові чоловік у військовій формі вискочив з буса і влаштував стрілянину по перехожому (відео)

«Навіть не спитали документи»: у Харкові чоловік у формі влаштував стрілянину по перехожому, який утікав

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У Харкові місцеві пабліки поширюють відео, як з буса вискакує чоловік у військовій формі, одразу кидається до перехожого, а коли той починає тікати, стріляє йому вслід.

«У чоловіка навіть не спитали документи. Вибігли з машини та почали стрілянину в спальному районі», — зазначають у пабліку.

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Що розповіли у поліції

Правоохоронці запевнили, що зʼясовують усі обставини події, зокрема можливе застосування зброї.

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«25 серпня під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відеозапис із можливою участю військовослужбовців ТЦК. За інформацією, оприлюдненою в соціальних мережах, подія сталася 23 серпня у Харкові. На відео, яке поширюється в мережі, містяться кадри конфліктної ситуації, під час якої, за твердженням авторів публікації, пролунали постріли», — йдеться в повідомленні

Інформація про подію зареєстрована у встановленому законом порядку. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події, а також встановлюють осіб, які можуть бути причетні до інциденту.

Крім того, поліція закликаж громадян, які були свідками події або мають відеозаписи, що можуть допомогти встановити об’єктивні обставини, надати цю інформацію.

Харківський обласний ТЦК та СП інцидент не прокоментував.

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Нагадаємо, що у Тернополі спалахнула бійка між ТЦК та місцевими. Внаслідок конфлікту пошкоджено авто, є травмовані.

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