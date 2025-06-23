У Харкові чоловік втік з ТЦК

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У Харков наприкінці минулого тижня співробітники ТЦК (територіальних центрів комплектування), що приїхали з іншого району, затримали чоловіка. Його намагалися мобілізувати, попри те, що він вже кілька років виключений із військового обліку. Згодом чоловік зміг утекти від ТЦК, а його адвокату зламали ногу.

Про це пише Kharkiv Today.

Деталі історії

Сергій З., 40-річний чоловік, був затриманий групою сповіщення Берестинського ТЦК. Хоча у його військовому квитку є запис та печатка про виключення з військового обліку. Він звільнився з тюрми у 2022 році, але представники ТЦК це проігнорували.

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Сергія З. та ще одного затриманого відвезли до Берестина. А 19 червня привезли на ВЛК до Харкова. Коли цивільна дружина Сергія знайшла адвоката Сергія Кравченка, той перевірив інформацію про виключення клієнта з обліку і поїхав до поліклініки.

«Мені зателефонувала його жінка. Я переглянув фото його облікових документів і зрозумів, що він не має проходити ВЛК, бо виключений з військового обліку як раніше засуджений. Про це є запис у документах. Але представники ТЦК забирають усіх, і обласний ТЦК їм це дозволяє», — розповів адвокат Кравченко.

Напад на адвоката та втеча чоловіка

За словами адвоката, коли він показав свої документи працівникам ТЦК, його обізвали і звинуватили у роботі на росіян. А потім один із них почав погрожувати. Сергій Кравченко почав знімати на відео і набрав «102», коли, за його словами, його повалили на підлогу.

«Вони напали, забрали телефон, мене повалили на підлогу. Я зрозумів, що у мене хруснула нога», — згадує захисник.

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Поліція, що прибула за викликом, прийняла заяву адвоката, а сам він попрямував до лікарні, де йому наклали гіпс на колінний суглоб. За його заявою було відкрито кримінальне провадження за спричинення травм адвокату (ч. 2 ст. 398 ККУ).

Його клієнта Сергія З., який відмовився проходити ВЛК, представники Берестинського ТЦК повезли його назад до Берестина, де утримували в неофіційній будівлі. У ніч проти 20 червня Сергій начебто почув розмову про підробний висновок ВЛК та відправку на фронт, тож вистрибнув із вікна третього поверху. Чоловік отримав травми голови та суглобів. Його доправили до харківської лікарні.

Реакція поліції та ТЦК

Поліція розслідує обидва випадки: напад на адвоката та падіння чоловіка з вікна (ст. 128 ККУ). Проте в обласному ТЦК не визнають фактів побиття.

«За результатами попередньої перевірки встановлено, що з боку представників РТЦК та СП жодних протиправних дій щодо зазначеного громадянина вчинено не було. Інцидент стався виключно через необережні та безрозсудні дії самого громадянина, який, ухиляючись від виконання військового обов’язку, поставив під загрозу власне життя та здоров’я», — повідомили у пресслужбі ТЦК.

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Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський наголосив на необхідності мобілізації з обов’язковим дотриманням законності та прозорості в роботі територіальних центрів комплектування (ТЦК).

Сирський повідомив, що в ТЦК проводяться інспекції, щоб виявити тих, хто раніше не воював, і направити їх на фронт, а натомість звільнити поранених військових.