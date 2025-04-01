- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 526
- Час на прочитання
- 1 хв
У Харкові чоловік вимагав від колишньої дружини сексу: його покарали
Житель Харкова накинувся на колишню дружину та вимагав від неї інтиму. Його покарали.
У Харкові на 1050 грн оштрафували чоловіка, який вимагав від колишньої дружини інтимних стосунків.
Про це йдеться у постанові Дзержинського районного суду міста Харкова (назва суду недекомунізована — ред.).
За даними суду, чоловік у присутності дитини накинувся на колишню дружину. Він душив, штовхав, роздягав жінку та намагався із нею вступити у статевий акт.
Потерпіла викликала поліцію. На засідання суду підозрюваний не прийшов.
Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за ч.3 ст. 173-2 КУпАП. Йому присудили 1020 грн штрафу.
Також чоловік повинен сплатити 605 грн судового збору.
Нагадаємо, у Львові чоловік на березі озера зайнявся сексом з неповнолітньою.