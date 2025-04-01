У Харкові чоловік вимагав від колишньої дружини сексу: його покарали

Чоловік накинувся на колишню дружину / © Credits

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У Харкові на 1050 грн оштрафували чоловіка, який вимагав від колишньої дружини інтимних стосунків.

Про це йдеться у постанові Дзержинського районного суду міста Харкова (назва суду недекомунізована — ред.).

За даними суду, чоловік у присутності дитини накинувся на колишню дружину. Він душив, штовхав, роздягав жінку та намагався із нею вступити у статевий акт.

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Потерпіла викликала поліцію. На засідання суду підозрюваний не прийшов.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за ч.3 ст. 173-2 КУпАП. Йому присудили 1020 грн штрафу.

Також чоловік повинен сплатити 605 грн судового збору.

Нагадаємо, у Львові чоловік на березі озера зайнявся сексом з неповнолітньою.