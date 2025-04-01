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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
526
Час на прочитання
1 хв

У Харкові чоловік вимагав від колишньої дружини сексу: його покарали

Житель Харкова накинувся на колишню дружину та вимагав від неї інтиму. Його покарали.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Чоловік накинувся на колишню дружину

Чоловік накинувся на колишню дружину / © Credits

У Харкові на 1050 грн оштрафували чоловіка, який вимагав від колишньої дружини інтимних стосунків.

Про це йдеться у постанові Дзержинського районного суду міста Харкова (назва суду недекомунізована — ред.).

За даними суду, чоловік у присутності дитини накинувся на колишню дружину. Він душив, штовхав, роздягав жінку та намагався із нею вступити у статевий акт.

Потерпіла викликала поліцію. На засідання суду підозрюваний не прийшов.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за ч.3 ст. 173-2 КУпАП. Йому присудили 1020 грн штрафу.

Також чоловік повинен сплатити 605 грн судового збору.

Нагадаємо, у Львові чоловік на березі озера зайнявся сексом з неповнолітньою.

Дата публікації
Кількість переглядів
526
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