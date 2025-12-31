У Харкові чоловік вистрелив у працівника ТЦК: що відомо (фото)

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

У середу, 31 грудня, у Харкові водій автомобіля під час перевірки документів вистрелив у працівника ТЦК та СП.

Про це повідомили у поліції Харківської області.

Інцидент стався у Немишлянському районі міста, на вулиці Харківських Дивізій, близько 9 години ранку.

Водій, у якого перевіряли документи, здійснив постріл у бік військовослужбовця, після чого втік з місця події.

На щастя, працівник ТЦК не зазнав поранення, куля пройшла повз, лише пошкодивши його уніформу.

Під час спеціальної поліцейської операції упродовж кількох годин було встановлено місцеперебування стрільця, якого затримали. Затриманим виявився 42-річний чоловік.

© ГУ НП в Харківській області

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство). Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Зараз вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Нагадаємо, раніше одеські правоохоронці затримали підозрюваного у збройному нападі на військовослужбовця ТЦК. Він завдав йому ножового поранення і переховувався майже два місяці.