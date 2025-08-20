ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
193
2 хв

У Харкові чоловік застрелив жінку та вчинив самогубство: деталі інциденту

За даними слідства, у Харкові чоловік застрелив жінку, після чого вчинив самогубство.

Катерина Сердюк
У Харкові розслідують вбивство жінки та самогубство чоловіка

Поліція Харківщини розслідує вбивство жінки та самогубство чоловіка. Попередньо, трагічна подія сталася через ревнощі.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Харківській області.

Деталі злочину на Харківщині

Як зазначається, 19 серпня близько 22:10 біля житлового будинку по проспекту Тракторобудівників виявили тіло 25-річної жінки та 25-річного чоловіка з вогнепальними пораненнями. Правоохоронці виїхали на місце події.

«Попередньо встановлено, що між чоловіком та жінкою виник конфлікт на ґрунті ревнощів. Згодом чоловік розбив вікно та проник у квартиру, розташовану на першому поверсі. Потерпіла намагалася втекти й вибігла на вулицю. Чоловік наздогнав її та здійснив декілька пострілів зі зброї, від яких вона загинула. Після цього він вчинив самогубство», — стверджують у поліції.

З місця події поліцейські вилучили речові докази.

Додається, що інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України та ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство».

Подібний жахливий випадок нещодавно стався у Чернігові. Там 19-річний мешканець зарізав жінку, яка проживала неподалік, й поранив іншого сусіда.

Потерпілого було госпіталізовано до лікарні.

Відомо, що поліція затримала підозрюваного. Є всі докази, які свідчать про причетність чоловіка до злочину. За умисне вбивство та замах на вбивство йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, у Клининах на Хмельниччині син вбив матір сокирою, а потім майже добу переховувався у лісах. Тіло жінки виявили з відрубаною сокирою.

Поліцейські встановили, що загиблою є 60-річна місцева мешканка. В умисному вбивстві жінки запідозрили її 38-річного сина, який ще до приїзду правоохоронців втік з місця події. Попереду — психолого-психіатрична експертиза й суд.

