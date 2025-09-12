У Харкові чоловік зґвалтував на кладовищі школярку

Зловмисника затримано / © Freepik

У Харкові за підозрою у зґвалтуванні на кладовищі 15-річної школярки затримали чоловіка.

Про це повідомляє поліція Харківщини.

«Дівчина розповіла, що близько 18:20 біля кладовища до неї підійшов невідомий чоловік, який представився охоронцем. Під приводом перевірки документів він оглянув речі та телефон потерпілої, після чого почав звинувачувати її у „співпраці зі спецслужбами РФ“. Зловмисник змусив дівчину пройти до території кладовища, де, залякавши, вчинив зґвалтування», — йдеться у повідомленні відомства.

Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 35-річний місцевий житель, безробітний та раніше неодноразово судимий.

Поліцейські затримали нападника у Харкові. Під час обшуку за місцем його проживання вилучено велосипед, на якому він пересувався у день злочину, одяг та мобільний телефон.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, у Києві двох молодиків підозрюють у зґвалтуванні 12-річної дівчинки. Вони перебувають під вартою. Зазначається, що один із підозрюваних є громадянином іноземної держави.

Раніше у Києві судили 57-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні. Жертвами стали двоє дівчаток — 8 та 12 років. Він цинічно скористався тим, що діти через свій вік довіряли йому.