Суд змусив ТЦК зняти з обліку чоловіка, який змінив стать

Мобілізація в Україні / © ТСН

Реклама

У Харкові чоловік змінив стать і звернувся до ТЦК з вимогою виключити його з військового обліку, внісши відповідні відомості до реєстру «Оберіг». Коли ж його натомість відправили на ВЛК для обстеження, звернувся з позовом до суду.

Як свідчить рішення Харківського окружного адміністративного суду, цей позов було задоволено.

У матеріалах судової справи йдеться, що «позивачка відповідно до медичного свідоцтва про зміну (корекцію) статевої належності від 16.01.2025 р. (форма № 066-3/о) та внесених змін до актового запису цивільного стану, змінила стать з чоловічої на жіночу».

Реклама

На цій підставі вона отримала нове свідоцтво про народження та паспорт, в кому її стать визначено як жіночу.

Представник ТЦК на суді заперечив, що правовою підставою для виключення з обліку може бути лише висновок військово-лікарської комісії (ВЛК).

«Саме ВЛК повинна встановити, чи призвели медичні втручання та гормональна терапія до станів, які роблять особу непридатною до військової служби. Без відповідної постанови ВЛК відсутній юридичний факт непридатності особи», — заявив відповідач.

Однак суд, дослідивши надані позивачкою документи та отримавши відповідь з Єдиного демографічного реєстру, де чоловіка, що змінив стать, визнано жінкою, ухвалив рішення задовольнити позов і скасувати відмову у виключенні з військового обліку військовозобов`язаних.

Реклама

Як відомо, згідно чинного законодавства, жінки в Україні проходять військову службу виключно добровільно.

Нагадаємо, в Україні триває мобілізація, яку було продовжено на час воєнного стану до 4 травня 2026 року. Міністерство оборони України роз`яснило, що варто зробити тим, хто має право на відстрочку, але при цьому у додаток «Резерв+» не прийшло сповіщення про автоматичне продовження.