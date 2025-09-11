У Харкові чоловіка, що не мав документів, нібито побили співробітники ТЦК: що кажуть у поліції

Поліція Харкова розслідує інцидент з побиттям чоловіка, зафіксований на відео

У Мережі поширили відео з Харкова, на якому видно, як чоловік лежить на асфальті. Голос за кадром каже, що його нібито побили працівник ТЦК та поліцейський.

Відеозапис поширили місцеві Telegram-канали.

«Вчора на Леваді (знаходиться у Основ’янському районі Харкова — Ред.) коп та військовий зупинили чоловіка, для перевірки документів та побили. Після зʼясування, що громадянин, при собі немає документів, підтверджуючих особу, його почали бити. Після того, як небайдужі громадяни підійшли допомогти, військовий та коп пішли», — йдеться в повідомленні.

Дата публікації 19:06, 11.09.25

Що кажуть у поліції

Правоохоронці перевіряють інформацію щодо побиття чоловіка, заявляє пресслужба поліції Харківської області.

«У соцмережах поширено інформацію про побиття чоловіка нібито поліцейським та військовими в Основ’янському районі Харкова. Відомості зареєстровано у встановленому порядку, працівники територіального підрозділу поліції розпочали перевірку», — йдеться в повідомленні.

Наразі встановлено осіб, на яких вказували перехожі як на можливих порушників. Інші учасники події встановлюються.

У поліції наголосили, що на поширеному відео немає працівників поліції.

«Зафіксовані на записі особи є співробітниками Територіального центру комплектування. Перевірка обставин завдання чоловікові тілесних ушкоджень триває», — підсумували у пресслужбі.

Харківський обласний ТЦК та СП інцидент не прокоментував.