У Харкові дівчина роздягнулася і стрибнула в озеро заради лебедя: відео

Порятунок лебедя в парку у Харкові / © скриншот з відео

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У четвер, 31 липня, у Центральному парку Харкова дівчина роздягнулась і стрибнула в озеро, щоб врятувати лебедя.

Відео порятунку птаха, який застряг головою поміж колод штучного острова, опублікували місцеві Telegram-канали.

На опублікованих кадрах видно, як дівчина пливе до нещасного птаха і допомагає йому визволитися із пастки, в яку він мимоволі потрапив.

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Рятувальна операція закінчилася успішно.

Дата публікації 23:30, 31.07.25 Кількість переглядів 6 У Харкові дівчина врятувала лебедя на озері у парку

Як повідомили «Суспільному» в адміністрації парку, рятувальницею виявилася 30-літня харків’янка Христина. Їй особисто подякували за порятунок птаха.

«Це тварина, яка живе в моєму місті. Це жива істота. Я не можу дивитись, коли комусь погано. Тому я так відреагувала. Коли я пливла, єдине про що думала: аби б ще був живий. А я не дуже насправді плаваю. Але там не далеко було пливти. Витягнула і він поплив до своєї родини», — розповіла вона про свій вчинок.

Загалом у Центральному парку живуть три лебеді. Птах, який постраждав, ще молодий — йому десь 2-3 роки. Після цієї пригоди його оглянуть фахівці із місцевого зоопарку.

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В адміністрації парку кажуть, що це перший такий випадок з птахом за всі 12 років роботи.

Нагадаємо, раніше в Івано-Франківську собака породи хаскі, який гуляв з господарем у міському парку, напав на чорного лебедя на острівці посеред озерця.